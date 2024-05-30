Шольц передумав? Німеччина може дозволити Україні бити своєю зброєю по Росії — Politico

Україна може отримати потрібний дозвіл

Німеччина, схоже, має намір дати дозвіл Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю. Однак із цим є нюанси.

Як пише Politico, це випливає із заяв канцлера Олафа Шольца та його прессекретаря Штеффена Хебестрайта. Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина допускає використання її зброї Україною "в рамках міжнародного права".

Технічно це допускає її застосування проти країни-агресора, в тому числі і на її території. Проте видання зазначає, що ця заява від канцлера прозвучала не так переконливо, як від лідерів інших країн.

Тож у середу прессекретар Шольца спробував пояснити, що хотів сказати його шеф.

Зокрема, Хебестрайт зазначив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією і можуть поширюватися на територію агресора". Він зазначив, що Київ і Берлін мають домовленості з цього приводу, але він не став розкривати їх суть.

Також він послався на заяву Шольца річної давності та зазначив, що консенсус про невикористання німецької зброї на російській території був констатацією фактів, які були актуальними на той момент. Він наголосив, що це може змінитися в майбутньому.

Джерело Politico також відзначило, що Шольц все ж таки підтримує дозвіл на удари по російській території, проте не став вдаватися в подробиці про те, як саме.

Як повідомлялося раніше, можливість зняти заборону на удари територією Росії також розглядають і в США. Крім того, там розмірковують про запровадження санкцій проти Китаю через допомогу Москві.