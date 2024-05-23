И из-за Украины тоже: нападающий на Фицо подтвердил свои мотивы в суде и рассказал детали покушения

Назвал правительство Фицо Иудой в Евросоюзе

В Словакии продолжаются процессуальные действия над стрелком, который 15 мая совершил нападение на Роберта Фицо, премьер-министра страны, который до сих пор находится в тяжелом состоянии, в больнице. В суде подтвердили мотивы нападающего — он категорически не согласен с пророссийской позицией Фицо и уверен в том, что правительство Словакии должно было поддержать Украину.

Об этом пишет издание Politico. Ссылаются на юридический документ, а именно на постановление о досудебном заключении, предоставленное судьей государственным СМИ.

"Юрай Цинтула, человек, вероятно, стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо на прошлой неделе, не собирался убивать свою жертву. Нападающий хотел навредить здоровью, чтобы Фицо не смог продолжать оставаться лидером страны и проводить политику, с которой стрелок не согласен", — пишет издание.

Также, согласно документу, на досудебном заседании Цинтула утверждал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после изменений, введенных леворадикальным и популистским правительством Фицо с момента его прихода к власти в октябре прошлого года.

"Я не согласен с политикой нынешней власти, включая ликвидацию Офиса специального прокурора, который занимался топ-политическими делами и делами организованной преступности, а также не согласен с преследованием культуры и работников СМИ", — заявил Цинтула.

Также он заявил, что главным образом хочет, чтобы "Украине была оказана военная помощь", и "рассматривает действующую власть как Иуду в Европейском Союзе". Это и заставило его действовать.

Согласно документу, Цинтула решил 13 мая — за два дня до нападения — "отомстить этому правительству за его политику, нанеся ранение премьер-министру". Для этого он решил использовать оружие, которым законно владел с 1992 года – 9-миллиметровый пистолет чешского производства CZ 75.

Цинтула рассказал, что 15 мая он ждал около часа, пока Фицо не вышел из здания и не подошел к людям. По его словам, он выстрелил в правую сторону живота премьер-министра, когда Фицо пожимал руку на расстоянии двух метров.

"Даже слепой попал бы", — сказал Цинтула, отмечено в документе.

Стрелец добавил, что знал — Фицо может умереть, но был готов пойти на риск, поскольку "социально чувствителен, и происходящее в обществе его сильно раздражает".

Согласно документу, судья оставил Цинтулу под стражей, постановив, что есть риск, что тот может попытаться снова напасть на Фицо. Если стрелка признают виновным, ему грозит 25 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Юрай Цинтула. Выяснилось, что он 71-летний житель Левице, творчески активный и талантливый поэт и писатель.