Быстрого возвращения не будет: что известно о состоянии раненого словацкого премьера Фицо

Врачи наблюдают за состоянием политика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ставший жертвой покушения, может поправиться до конца этого года. Сейчас его состояние остается "очень серьезным".

Об этом рассказал глава парламентского клуба руководящей партии SMER Ян Рихтер. Фицо тоже член этой партии, сообщает издание SME.

"Состояние все еще очень серьезное… Надо верить, что не случится что-нибудь неожиданное", ― сказал Рихтер.

Он напомнил, что у словацкого премьера были серьезные ранения после покушения. Поэтому скорого возвращения не будет и его не следует ожидать. Политик считает, что Фицо может поправиться до конца 2024 года. До этого времени премьер пройдет реабилитацию.

"Степень травмы была настолько велика, что было бы безответственно ожидать очень быстрого возвращения. Это произойдет… до конца года", ― сказал Рихтер.

Напомним, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая. Это произошло, когда политик провел выездное заседание правительства в городе Гандлов, а затем вышел к общественности. Раздались выстрелы ― премьер упал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Стрелка сразу задержали. Оказалось, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он выстрелил в Фицо из собственного пистолета. Была версия, что писатель имел сообщников. "Доказательства" этому нашли в соцсетях нападающего.

Сам Цинтула заявил, что стрелял в Фицо из-за того, что не согласен с его политикой. Писатель подтвердил свои слова в суде, раскритиковав правительство Словакии. Он назвал его "Иудой в Евросоюзе". Цинтула также рассказал о деталях покушения на премьера. Он уверяет, что не хотел убивать Фицо, а стремился навредить его здоровью, чтобы он не продолжал вести пророссийскую политику.

Ранее "Телеграф" писал, что Орбан рассказал о состоянии Фицо. По словам венгерского премьера, его словацкий коллега находится на "грани жизни и смерти".