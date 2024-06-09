Занадто мало, щоб допомогти Україні: у Франції виникли проблеми з передачею літаків ЗСУ

Франція не має потрібної кількості літаків

Після повідомлення про те, що Париж готовий передати ЗСУ літаки Mirage 2000-5, у Франції почали виникати питання до цієї ідеї. Зокрема, піднялася тема того, скільки таких літаків можуть отримати українці насправді.

Як пише видання La Tribune Dimanche, на озброєнні ВПС Франції стоїть 26 таких літаків. При цьому в планах країни зберегти ескадрилью, тобто 20 літаків.

Таким чином Париж може передати не більше 6 одиниць. Літаки цього типу також стоять на озброєнні Катару, Греції та ОАЕ, але ці країни ще треба переконати продати або передати свою авіацію.

Видання зазначає, що шість літаків Mirage 2000-5 це занадто мало, щоб задовольнити амбіції президента Еммануеля Макрона, проте ВПС Франції й так підходять до мінімально допустимого доктриною рівня в 185 бойових літаків і мають 197 з яких 89 "Міражів" різних модифікацій. їх у версії 2000-5) і 108 нових Rafale.

З іншого боку, Франція і так має намір вивести Mirage з експлуатації до 2030 року, що змушує виробника Rafale компанію Dassault Aviation прискорити виробництво навіть в умовах жорсткого обмеження бюджету.

Водночас видання додає, що Україна може отримати літаки Mirage 2000-5 з інших країн. Наприклад, 5 червня президент України Володимир Зеленський був у Катарі, де цілком міг обговорювати цю тему з еміром Тамімом бен Хамадом Аль Тані, до того ж країна і так шукає можливість продати свої 12 літаків цього типу. Ще 25 літаків могла продати Греція, проте цими бортами вже зацікавилася Індія.

Як повідомлялося раніше, Макрон повідомляв, що підготовка пілотів ЗСУ розпочнеться вже найближчими днями. До того ж він зазначив, що також готувати механіків почнуть.