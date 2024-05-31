Обучать украинских пилотов на истребителях Gripen нужно начать уже сейчас: Зеленский объяснил причину

Украина не может тратить время на длительное обучение пилотов

Несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же уже должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не терять время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина – Северная Европа.

"У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте, которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса", — сказал он.

Глава государства добавил, что тренировочные миссии проходят крайне медленно и это необходимо изменить. А если пилоты начнут тренироваться на самолетах Gripen после того, как Украина получит F-16, то процесс затянется еще на год. Поэтому необходим диалог со всеми союзниками из стран НАТО.

"Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея. Если мы можем рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских самолетов, моя позиция в том, если мы сейчас можем начать тренировки, вот и есть моя позиция. Если мы начнем тренировать после того, как приедут F-16, это по крайней мере займет один год и больше. Поэтому мне представляется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Швеция заявляла о том, что передача самолетов Gripen приостановлена. Власти страны хотели дать возможность ввести истребители F-16 в действие.

Также "Телеграф" рассказывал о том, в чем разница между самолетами F-16 и Gripen. Сравнили характеристики этих двух истребителей и преимущества, которые получит Украина.