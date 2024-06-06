Небо станет безопаснее: Макрон рассказал, что подготовила Франция для Украины

Франция обещает долгосрочную поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция будет учить украинских пилотов. Ранее французский лидер говорил, что хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, чтобы отправить их в Украину.

Слова Макрона о пяти истребителях приводят разные иностранные издания, в том числе Clash Report. Однако пока неизвестно, где именно лидер Франции сказал об этом.

"Франция передаст Украине пять истребителей (Mirage 2000) и будет обучать украинских пилотов, говорит Макрон. Франция также намерена подготовить, научить и вооружить украинскую бригаду численностью 4,5 тыс. человек", — говорится в срочном сообщении.

Буквально через несколько минут после появления первого сообщения появилось второе:

"Макрон не уточнил количество, но сказал, что Франция даст "эквивалент того, что дадут другие страны". Это означает, по меньшей мере, 2 эскадрильи. Кроме того, самолеты будут в конфигурации Mirage 2000-5", — говорится в сообщении.

Видео, в котором Макрон говорит о помощи Украине, в частности, о предоставлении истребителей Mirage 2000.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Макрон лично прибудет на саммит мира в Швейцарии, который состоится уже 15-16 июня. Франция обещает долгосрочную поддержку Украине, не только военную, но и политическую.