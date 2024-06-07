Макрон рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на Mirage 2000 и где это будет происходить

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Украинские пилоты в ближайшие дни начнут учиться летать на истребителях Mirage 2000-5, котрые вчера пообещали передать Украине. Обучение будет проходить во Франции.

Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Мы объявляем о поставках первой серии самолетов Mirage 2000 и о начале подготовки пилотов, штурманов и механиков для обслуживания этого самолета", — сказал Макрон.

Вместе с тем, президент Франции отказался назвать точное количество самолетов, которое передадут Украине. Также он не стал раскрывать, какие страны поддержали это решение.

"Я не дам вам ни количество, ни партнеров, ни точную цифру. Для того чтобы быть эффективным", — подчеркнул глава Франции и отметил, что уверен — журналисты понимают, почему это необходимо держать в тайне.

"В приоритете начало обучения пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", — добавил Макрон.

Напомним, вчера президент Франции заявил о том, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и будет учить украинских пилотов. Также Франция намерена подготовить, научить и вооружить украинскую бригаду численностью 4,5 тыс. человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что такого особенного в Mirage 2000 и чем они отличаются от F-16. Отмечается, что благодаря этим самолетам украинские военные смогут совершать вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Су", которые безжалостно бомбят позиции бойцов на фронте, а также терроризируют гражданское население управляемыми авиабомбами.

Вместе с тем директор Defence Express рассказал о проблеме с Mirage 2000. По мнению Сергея Згурца, самолеты могут стать вызовом для ВСУ.