"Украинцам нужен Шольц": Кличко и Кулеба трогательно поздравили Шольца с днем рождения

Редакция "Телеграфа" присоединилась к поздравлениям

Сегодня, 14 июня, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу исполняется 66 лет. В Германии эту дату вспоминают, как хит Удо Юргенса с 1970-х "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an" ("У 66 жизнь только начинается").

Редакция BILD опросила известных людей и политиков, что они желают Олафу Шольцу на день рождения. Среди приветствий были украинский чиновник и боксер. "Телеграф" цитирует приветствие.

Поздравления Роберта Хабека

Роберт Хабек, вице-канцлер: "Дорогой Олаф, твоя ганзейская трезвость иногда скрывает твою политическую страсть, которая направлена прежде всего на одно: обязательство достичь лучшего для Германии. Это именно то, что нам нужно. Много сил на следующие месяцы и годы, сердечные поздравления от Роберта".

Роберт Хабек и Олаф Шольц

Поздравления Анналены Бербок

Глава МИД Анналена Бербок поздравила Шольца: "Всего самого доброго от всего сердца! Как мы все знаем, в 66 лет начинается самое интересное… и если это касается и "светофорной" коалиции, это далеко не конец".

Анналена Бербок и Олаф Шольц

Поздравление Дмитрия Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также поздравил Шольца. Он вспомнил, что благодаря Канцлеру были переданы системы Patriot: "Во времена, когда Европа сталкивается с угрозами безопасности исторического масштаба, канцлер Шольц доказал, что способен на большие шаги — от развертывания систем Patriot до приглашения коллеги на кофе в критический момент. Какими бы разными не казались эти шаги, оба имели большое значение для Украины и Европы. Канцлер имеет силы изменить и возглавить историю.

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Поздравление Владимира Кличко

Владимир Кличко, экс-чемпион мира по боксу присоединился к поздравлениям: "Я узнал канцлера как настоящего бойца. Желаю ему на день рождения новых сил, боевого духа и упорства! Людям в Украине нужен Олаф Шольц. Всего лучшего!"

Владимир Кличко и Олаф Шольц

Поздравления Карла Лаутербаха

Глава Минздрава Карл Лаутербах пожелал Олафу Шольцу здоровья: "Желаю канцлеру здоровья. Этому способствуют регулярные и молниеносные выбросы эндорфинов от принятых законов. А крепкие нервы у него и так есть."

Карл Лаутербах и Олаф Шольц

Олаф Шольц – что известно о нем

Олаф Шольц – Федеральный канцлер Германии. Член Социал-демократической партии Германии (СДП Г). Эксвице-канцлер, эксминистр финансов Германии.

В 2020 году выдвинут кандидатом в бундесканцлере на федеральных выборах 2021 года. По линии проведенного партийного съезда Шольц был утвержден 9 мая 2021 г. 96,2% голосов, поданных в качестве кандидата на должность федерального канцлера.

Олаф Шольц

24 ноября 2021 года в Германии три партии создали коалицию. Новое правительство сформировали Свободная демократическая партия (СДДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые. Новым канцлером ФРГ 8 декабря был избран кандидат от СДПГ Олаф Шольц.

Жена – Бритта Эрнст (род. 1961), политик СДПГ, министр образования, молодежи и спорта Бранденбурга. Детей нет.

Редакция "Телеграфа" присоединяется к поздравлениям. Желаем Олафу Шольцу всегда оставаться верным своему слову, быть здоровым и мудрым по отношению ко всему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Зеленский со времен КВН.