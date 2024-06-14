"Українцям треба Шольц": Кличко та Кулеба чуттєво привітали Шольца з днем народження

Редакція "Телеграфу" доєдналась до вітань

Сьогодні, 14 червня, канцлеру ФРН Олафу Шольцу виповнюється 66 років. У Німеччині цю дату згадують, як хіт Удо Юргенса з 1970-х "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an" ("У 66 життя тільки починається").

Редакція BILD опитала відомих людей та політиків, що вони бажають Олафу Шольцу на день народження. Серед привітань були і український чиновник та боксер. "Телеграф" цитує вітання.

Привітання Роберта Хабека

Роберт Хабек, віце-канцлер: "Дорогий Олафе, твоя ганзейська тверезість іноді приховує твою політичну пристрасть, яка спрямована насамперед на одне: зобов'язання досягти кращого для Німеччини. Це саме те, що нам потрібне. Багато сил на наступні місяці та роки, сердечні привітання від Роберта".

Роберт Хабек і Олаф Шольц

Привітання Анналени Бербок

Глава МЗС Анналена Бербок привітала Шольца: "Усього найдобрішого від щирого серця! Як ми всі знаємо, у 66 років починається найцікавіше… і якщо це стосується і "світлофорної" коаліції, це далеко не кінець".

Анналена Бербок і Олаф Шольц

Привітання Дмитра Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також привітав Шольца. Він згадав, що завдяки Канцлеру були передані системи Patriot: "За часів, коли Європа стикається з загрозами безпеці історичного масштабу, канцлер Шольц довів, що здатний на великі кроки — від розгортання систем Patriot до запрошення колеги на каву в критичний момент. Якими б різними не здавалися ці кроки, обидва мали велике значення для України та Європи. Канцлер має сили змінити і очолити історію. Бажаю, щоб він ще багато разів відзначив день народження у безпечній та процвітаючій Європі, заради якої він стільки працює."

Олаф Шольц і Володимир Зеленський

Привітання Володимира Кличка

Володимир Кличко, ексчемпіон світу з боксу доєднався до вітань: "Я дізнався канцлера як справжнього бійця. Бажаю йому на день народження нових сил, бойового духу та завзятості! Людям в Україні потрібний Олаф Шольц. Всього найкращого!"

Володимир Кличко і Олаф Шольц

Привітання Карла Лаутербаха

Голова МОЗ Карл Лаутербах побажав Олафу Шольца здоров'я: "Бажаю канцлеру здоров'я. Цьому сприяють регулярні та блискавичні викиди ендорфінів від ухвалених законів. А міцні нерви в нього й так є."

Карл Лаутербах і Олаф Шольц

Олаф Шольц — що відомо про нього

Олаф Шольц — Федеральний канцлер Німеччини. Член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДП Г). Ексвіцеканцлер, ексміністр фінансів Німеччини.

У 2020 році висунутий кандидатом у бундесканцлери на федеральних виборах 2021 року. По лінії проведеного партійного з'їзду Шольц був затверджений 9 травня 2021 року 96,2% голосів, поданих як кандидат на посаду федерального канцлера.

Олаф Шольц

24 листопада 2021 року в Німеччині три партії створили коаліцію. Новий уряд сформували Вільна демократична партія (СвДП), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та Зелені. Новим канцлером ФРН 8 грудня було обрано кандидата від СДПН Олафа Шольца.

Дружина – Брітта Ернст (нар. 1961), політик СДПН, міністр освіти, молоді та спорту Бранденбурга. Дітей немає.

Редакція "Телеграфу" приєднується до вітань. Бажаємо Олафу Шольцу завжди залишатися вірним своєму слову, бути здоровим та мудрим по відношенню до всього.

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