Будут консультироваться с партнерами: Шольц сделал неожиданные заявления по поводу Путина и Taurus для Украины

Канцлер выступил перед немецкими депутатами

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Страна будет консультироваться на этот счет со своими партнерами и союзниками.

Об этом он заявил в четверг, 6 июня, в немецком Бундестаге, пишет Голос Америки. По словам Шольца, он несет ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в его стране. Он назвал это своим "абсолютным приоритетом".

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", — заявил Шольц.

Он напомнил, что Украина может использовать западное оружие для защиты ударов с территории России. В то же время Шольц заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы Германию не втянули в войну России против Украины.

"Мы тесно скоординировали наш ответ с нашими союзниками. Как всегда", — подчеркнул он.

Кроме того, Шольц назвал "позорной" похвалу российскому диктатору Владимиру Путину в адрес немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН"). Он заявил об этом после возгласов в парламенте членов "АдН".

"Бесславно, что вы получили такую похвалу от российского президента… Вы упорно работали над этим, и граждане будут знать, что с этим делать", — заявил он.

Как известно, в среду, 6 июня, Путин заявил, что будет "сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией", в том числе с "АдН". По его словам, хотя Россия и "АдН" не поддерживают "системные отношения", Москва поддержит любого, кто выступает за нормальные связи с РФ.

Напомним, что Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.