Первое заседание Саммита мира в Швейцарии: онлайн-трансляция

В Швейцарии проходит Глобальный саммит мира, который направлен на начало пути для установления мира в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первом пленарном заседании саммита.

"Телеграф" собрал для вас звучащие на нем заявления в формате онлайн.

20:29 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обеспокоена тем, что в некоторых мирных планах игнорируется хартия ООН. Война в Украине длится более 10 лет, но мир это в большинстве своем игнорировал. Она подчеркнула, что на ошибках прошлого нужно учиться.

20:26 Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сказала, что сложно достичь устойчивого и длительного мира, когда Россия не хочет этого мира.

20:19 Президент Финляндии Александр Стуб отметил, что Украина уже начала свой путь к миру, но с позиции силы. Она сейчас сильнее, чем была три недели назад, чего стоит говорить о трех месяцах.

20:14 Президент Мая Санду поддержала Украину и заявила, что капитуляция и оккупация не могут быть путем к миру. "Украинский мир — это мир Молдовы", — сказала она, добавив, что ее страна также пострадала от агрессии РФ против Украины, в частности, от кибератак и посягательств на демократию.

20:08 Президент Чили Габриель Борич подчеркнул, что Россия должна быть вовлечена в дальнейшие переговоры. И Чили поддерживает Украину не из-за симпатии к Зеленскому, а потому, что понимает важность продовольственной безопасности. Ведь голод никогда не должен быть оружием.

20:01 Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что основой мира в Украине должно стать международное право и устав ООН. По его словам, действия России увеличивают ядерную угрозу. Но в мире нет места двойным стандартам.

19:58 Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что до Бучи была Абхазия, а до войны в Украине была война против Грузии. Украина борется за безопасность всей Европы и даже больше.

19:41 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что капитуляции Украины, о которой говорит Россия, не будет. По его словам, Владимир Путин запустил скоординированную дипломатическую атаку против этого саммита и призвал государства воздерживаться от участия.

19:38 Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться, ведь "сегодня это Украина, а завтра это может быть Восточная Азия".

19:35 Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд также сказал, что для достижения мира в Украине необходимо будет привлекать Россию. Не стоит исключать и то, что нужно будет пойти на тяжелые компромиссы.

19:25 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир это не просто прекращение войны. Устойчивый мир невозможен без четкого плана и дорожной карты его реализации. Он также отметил, что достичь мира без привлечения России невозможно, но не следует забывать, что РФ продолжает эту войну и не останавливает огонь.

19:20 Президент Кении Уильям Руто подчеркнул, что на саммите в Швейцарии также должна присутствовать Россия. Также он добавил, что использование замороженных активов РФ неприемлемо так же как и нападение России на Украину.

19:15 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите мира, заявила, что на сегодняшний день замораживание конфликта, тогда как российские войска оккупируют территорию Украины, не является ответом.

19:11 Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что завершение войны не может быть определено без Украины. В заявлениях российского диктатора Владимира Путина речь не идет о мире, там речь идет о капитуляции. Она подчеркнула, что помощь и поддержка США – это не благотворительность, ведь в интересах Соединенных Штатов – защита демократических ценностей.

19:01 Украина сфокусируется на первых трех пунктах формулы мира, сказал Владимир Зеленский. Речь идет, в частности, о ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождении пленных. Он также подчеркнул, что когда план действия будет согласован всеми, тогда его покажут представителям России. Тогда на втором саммите мира станет возможной фиксация реального конца войны.

18:52 Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что без России мирный процесс немыслим.

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Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Украина согласна на переговоры с Россией об окончании войны. Но исключительно на своих условиях, подразумевающих освобождение всех территорий.