"Новое вхождение войск РФ со стороны Беларуси возможно": нардеп Шевченко объяснил тревожное заявление

До определенных пор были договоренности, что вхождения российских оккупантов с территории РБ больше не повторится

Народный депутат Евгений Шевченко объяснил свой тревожный пост в Telegram о возможности открытия российско-белорусского второго фронта, после того, как диктатор Владимир Путин приехал в Беларусь к Александру Лукашенко. По его словам, ранее были определенные договоренности, что этого не произойдет, а сейчас он не исключает такой сценарий.

Об этом народный избранник рассказал "Телеграфу" в интервью: "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

"Я сказал, что не исключаю повторного вхождения войск России со стороны Беларуси… Потому что до этого я исключал. С апреля 2022 года я лично этим занимался и исключал. Были определенные договоренности, что этого больше не повторится. Поэтому и многие генералы публично заявляли, что это исключено, что нет никаких данных, никакой угрозы со стороны Беларуси", — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что при этом многие блогеры и журналисты, наоборот, нагнетали ситуацию различными вбросами насчет возможного повторного вхождения войск.

"Буданов же сказал, что Шевченко ездил в Беларусь для того, чтобы исключить дальнейшую эскалацию со стороны Беларуси. Хотя бы на уровне личных взаимоотношений, чтобы получить от Лукашенко гарантии в устной форме. Он такие гарантии давал. А потом коммуникация с ними прекратилась, не по моей вине", — подчеркнул Шевченко.

Основной причиной, по которой она прекратилась, депутат называет диверсию с самолетом А-50 на территории Беларуси (26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" в результате взрывов был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. — Ред.) После этого Лукашенко был нервный и отозвался нелицеприятными словами о Зеленском. Это была основная причина.

"Потом какое-то время мы понимали, что он успокоился и все-таки будет придерживаться договоренностей. Но я не был гарантом. Я же не НАТО, чтобы гарантировать. Но я исключал [ввод войск со стороны Беларуси], постоянно на этом акцентировал внимание. И так оно и было два года. А сейчас уже не исключаю. Это не означает, что оно будет. Может, его и не будет. Дай Бог, чтобы так и было", — подытожил Шевченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после визита Владимира Путина к Лукашенко, в Беларуси заметили необычную военную активность.