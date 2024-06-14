Зеленский прибыл в Швейцарию: в шаге от исторического события, напомнил три главных задачи Саммита

Саммит мира позволит каждой нации продемонстрировать свое лидерство

Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где 15-16 июня состоится историческое событие – Глобальный саммит мира. Участие в нем примут почти сто стран и организаций.

Информация об этом появилась в Телеграм-канале президента. Глава государства отметил, что впереди его и делегацию ждут два дня активной работы со странами со всех уголков мира.

"Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, которые важны для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в том числе депортированных украинских детей", — говорится в сообщении.

Лидер Украины также отметил, что в Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций. При этом он благодарен всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации", — написал Зеленский.

Как отметил президент, формат Саммита мира предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей.

"Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН", — подчеркнул лидер Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что буквально в последний момент президент Аргентины изменил свое решение по поездке на Саммит мира и решил присоединиться к историческому событию.