"Лялька Путіна": Дуда на Саміті миру жорстко пройшовся по Лукашенку

Президент Польщі нагадав, що Білорусь допомагала Росії та влаштовує гібридні атаки на своїх сусідів.

Росія не єдина веде війну проти України, їй також допомагає Білорусь в особі її диктатора Олександра Лукашенка. Саме з її території було проведено наступ на Київ на початку вторгнення.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на Саміті миру у Швейцарії. За його словами, у війні винна лише Росія, але це не означає, що вона діє самостійно.

"Я хочу розповісти про роль, яку лялька Путіна — Олександр Лукашенко — відіграв у цій війні, тоді як пригнічував своїх власних людей", — сказав Дуда.

За його словами, Лукашенко не лише дозволив росіянам використати його країну для нападу на Україну, а й упродовж трьох останніх років організовував серію гібридних атак на Польщу та країни Балтії.

Президент Польщі наголосив, що Україна, будучи жертвою нападу, має повне право захищати себе будь-яким способом, який не суперечить міжнародним законам. При цьому він наголосив, що міжнародна спільнота зобов’язана продовжувати надавати підтримку Україні у її боротьбі.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії з 15 по 16 червня проходить Саміт миру. За словами президента України, його мета полягає в тому, щоб світова більшість зробила конкретні кроки щодо вирішення питань пов’язаних з ядерною та продовольчою безпекою, а також щодо повернення депортованих осіб, у тому числі й викрадених росіянами дітей.