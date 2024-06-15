России позволят участвовать в Саммите мира: Зеленский назвал условие

Второй саммит зафиксирует реальное завершение войны

Россия может присутствовать на втором Саммите мира, на котором будет зафиксировано реальное окончание войны. Однако перед этим мировое сообщество должно наработать общую позицию по поводу того, что представляет собой справедливый мир.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии первого Саммита в Швейцарии. Он отметил, что если бы Москва была заинтересована в мире, то она бы не начинала войну.

"Мы должны решать вместе, что есть справедливый мир для всего мира и каким образом он может быть достигнут на долгосрочном основании", — сказал он.

По его словам, когда план действий будет создан, а его положения будут понятными и согласованными всеми, тогда его донесут представителям России.

"Таким образом на втором Саммите мира мы сможем зафиксировать реальный конец войны", — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии с 15 по 16 июня проходит Саммит мира. По словам Зеленского, его цель заключается в том, чтобы мировое большинство сделало конкретные шаги по решению вопросов связанных с ядерной и продовольственной безопасностью, а также по возвращению депортированных лиц, в том числе и похищенных россиянами детей.