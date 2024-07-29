Вслед за Польшей: "Украинский легион" хотят сформировать в еще одной стране

В подразделение можно будет вступить добровольно

Чехия хочет создать на своей территории добровольческое украинское подразделение. Подобное формирование начала создавать Польша.

О планах по созданию второго "Украинского легиона" рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова. Ее слова прозвучали в эфире Interview ČT 24.

Она отметила, что ее страна хочет продолжить практику подготовки украинских военных на своей территории и раздумывает над тем, чтобы создать "какое-то подразделение" из граждан Чехии, которые причисляют себя к украинской национальности.

Она добавила, что, как и в случае с польским "Украинским легионом", вступление в него будет абсолютно добровольным.

Как известно, в Польше отмечали, что благодаря созданию такого подразделения у военнообязанных украинцев за границей будет возможность добровольно пройти военную подготовку и получить боевые навыки не покидая территорию ЕС. После этого они смогут принять участие в обороне Украины и после этого вернуться обратно в Польшу или в другую страну ЕС, которая приняла их в первую очередь.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском и подписал соглашение о безопасности. Также они объявили о создании "Украинского легиона".

10 июля министр обороны Польши Радослав Сикорский сообщил, что в "Легион" подали заявки несколько тысяч человек.