В Польше создадут "Украинский легион": будут ли мобилизовать военнообязанных украинцев, проживающих в ЕС

Батальон будет тренироваться в Польше

На территории Польши скоро начнется формирование и подготовка "Украинского легиона" — нового добровольческого военного подразделения. Об этом Украина договорилась в Польше, где сегодня было подписано соглашение о гарантиях безопасности.

О формировании батальона президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге в Варшаве в понедельник, 8 июля. отмечено, что батальон будет состоять из украинцев-добровольцев, находящихся на территории стран ЕС.

"Зафиксировали формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения. У нас очень позитивный опыт украинско-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность гражданам Украины, находящимся в Польше, Литве, ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который изъявит желание быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины. В настоящее время стороны прорабатывают все нюансы этих договоренностей.

Будут ли мобилизовать в новое военное подразделение? Очевидно нет, ведь, по словам президента, это добровольческий батальон, а значит, будет состоять исключительно из добровольцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский рассказал, пригласят ли Россию и Путина на второй Саммит мира.