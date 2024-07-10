Есть три причины: Умеров объяснил, чем важно создание "Украинского легиона" в Польше

В МОУ призвали украинцев вступать в "Украинский легион"

Киев и Варшава 8 июля подписали соглашение в сфере безопасности, один пункт из которого предусматривает создание "Украинского легиона". Это добровольческое подразделение будет тренироваться на территории Польши, а его основание важно по трем причинам.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, слова которого приводит пресс-служба Минобороны вечером 9 июля. Он отметил, что подписанное соглашение является новым шагом в укреплении обороноспособности двух стран.

По словам министра создание "Украинского легиона" важно по трем причинам:

это повысит боевую готовность за счет того, что добровольца получат наиболее современную подготовку от Польши, Литвы и других стран ЕС;

легион сможет получить доступ к лучшему оборудованию и снаряжению, что увеличит его эффективность на поле боя;

откроет возможности для украинцев в Европе добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

"Мы призываем всех находящихся в Европе украинцев присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад неоценим в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе", — сообщил Умеров.

Как сообщалось ранее, премьер Польши Дональд Туск сообщил после встречи с Зеленским, что его страна рассматривает возможность передачи Украине всех своих самолетов Миг-29, однако перед этим его страна хотела бы получить замену от союзников.