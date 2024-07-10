В "Украинский легион" уже захотели вступить тысячи человек: в Польше раскрыли детали

В Польше находится около миллиона украинцев и украинок

В Варшаве приступили к формированию бригады, состоящей из украинцев, которые находятся за пределами своей страны. При этом в нее уже подали заявки несколько тысяч человек.

Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский во время публичного форума НАТО. Его словам приводит корреспондентка "Телеграфа" из Вашингтона.

"У нас есть до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для этого призыва", — сказал он.

По его словам, эти люди действительно хотят проходить службу и сменить военных на фронте. При этом Сикорский отмечает, что они опасаются того, что их бросят в бой без нужной подготовки и оснащения.

Министр добавил, что после завершения обучения подразделение будет доступно для правительства Украины и будет иметь право вернуться в Польшу после завершения ротации.

"Если бы каждая европейская страна сделала это, у Украины было бы несколько бригад", — добавил Сикорский.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Они подписали соглашение о безопасности, а также объявили о создании "Украинского легиона". По словам министра обороны Рустема Умерова, его создание позволит украинцам в Европе присоединиться к борьбе с российским вторжением и стать полноценной частью Сил обороны.