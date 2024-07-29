Слідом за Польщею: "Український легіон" хочуть сформувати ще в одній країні

До підрозділу можна буде вступити добровільно

Чехія хоче створити на своїй території добровільний український підрозділ. Подібне формування почала створювати Польща.

Про плани щодо створення другого "Українського легіону" розповіла міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. Її слова пролунали в ефірі Interview ČT 24.

Вона зазначила, що її країна хоче продовжити практику підготовки українських військових на своїй території та роздумує над тим, щоб створити "якийсь підрозділ" з громадян Чехії, які зараховують себе до української національності.

Вона додала, що, як і у випадку з польським "Українським легіоном", вступ до нього буде абсолютно добровільним.

Як відомо, у Польщі зазначали, що завдяки створенню такого підрозділу у військовозобов’язаних українців за кордоном буде можливість добровільно пройти військову підготовку та здобути бойові навички, не залишаючи територію ЄС. Після цього вони зможуть взяти участь в обороні України і після цього повернутися назад до Польщі чи іншої країни ЄС, яка прийняла їх в першу чергу.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Польщі Дональдом Туском та підписав угоду про безпеку. Також вони оголосили про створення Українського легіону.

10 липня міністр оборони Польщі Радослав Сікорський повідомив, що до "Легіону" подали заявки кілька тисяч людей.