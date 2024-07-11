Германия может помочь Украине вернуть мужчин: названо условие

В Германии есть политики, которые полностью поддерживают такую инициативу

Федеральное правительство Германии во главе с Союзом (коалиционное объединение политических партий) рассматривает возможность возвращения военнообязанных мужчин из Украины на родину. По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, это возможно в том случае, если от Киева поступит запрос.

Об этом сообщает немецкое издание ASB Zeitung. Утверждается, что в Союзе есть политики, которые полностью поддерживают такие действия.

На вопрос журналистов о том, планирует ли Германия возвращать в Украину военнообязанных мужчин, Зёдер ответил коротко:

"Если Украина нас об этом попросит".

В то же время глава молодежной организации Junge Union немецкой партии ХДС/ХСС Йоханнес Винкель, ранее призвавший лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты в Германии, в который раз заявил о том, что мужчины-украинцы должны защищать собственную страну, а не искать убежища в Германии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше прокомментировали возвращение мужчин в Украину. Также мы сообщали, что в Польше создадут "Украинский легион". О формировании батальона президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге в Варшаве в понедельник, 8 июля. Батальон будет состоять из украинцев-добровольцев, которые находятся на территории стран ЕС.