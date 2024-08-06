НАТО не сможет вовремя ответить на нападение России: французский генерал назвал неожиданную проблему

Бюрократия сделала невозможным быструю переброску войск

У НАТО осознают, что в случае нападения с востока, союзные страны будут испытывать проблемы с переброской тяжелой техники и войск. Причина тому может крыться в "административной волоките".

Об этом в комментарии Politico рассказал французский генерал Бертран Тужу. По его словам, во время холодной войны перемещать оборудование по Европе было намного проще.

Он отметил, что если Россия начнет нападение на страны НАТО, то другим европейцам и американцам придется как можно быстрее перебросить войска на восточный фланг. Однако на практике это затрудняется длительными и разрозненными административными процессами, неприспособленной для перемещения техники инфраструктурой и нехваткой транспортных возможностей.

Генерал вспомнил о ситуации в начале 2022 года, когда Европа действительно поняла, насколько сложным может быть процесс перемещения техники.

"Мы обнаружили масштаб административной волокиты. В Украине идет война, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не разрешено пересекать границу Германии", — говорит Тужу.

При этом он отметил, что французская армия долго воевала в Афганистане и Африке, но не практиковала загрузку боевой техники на железнодорожные платформы. Железнодорожники тоже не смогли в этом помочь.

Генерал признает, что транспортные и таможенные правила являются национальной прерогативой, а потому надо найти способы обеспечить круглосуточный доступ к железной дороге как раз для таких непредвиденных ситуаций.

Как сообщалось ранее, НАТО оказывает военную помощь Украине в объемах, которые более или менее приемлемы для обороны, но не дают возможности наступать. В западных СМИ считают, что такими темпами оказания военной помощи, да еще с ее небольшими объемами, невозможно будет выиграть войну против России.