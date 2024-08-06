Пустое бряцание или реальная угроза: в Японии оценили, способна ли РФ применить ядерку

Япония хочет создать мир без ядерного оружия

Ядерная угроза со стороны России существует, по словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В то же время, раскол в международном сообществе по вопросу разоружения усиливается.

Об этом заявил Кисида, выступая на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме в честь 79-й годовщины атомной бомбардировки.

"Ситуация с ядерным разоружением усложняется из-за угроз, исходящих от России", — отметил он.

По словам Кисиды, Япония как страна, пострадавшая от атомных бомбардировок, продолжит прилагать усилия для достижения "мира без ядерного оружия". В этом вопросе страна намерена выступать посредником в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

Заметим, что Япония и ее премьер регулярно критиковали ядерные угрозы диктатора РФ Владимира Путина миру и Украине. Но Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Путин никогда не угрожал ядерным оружием, в отличие от западных лидеров.

В то же время одна из стран-союзниц России, Беларусь, рассматривает возможность применения ядерного оружия в определенных ситуациях. Например, к таковой может относиться "угроза суверенитета и независимости" страны.

Но, по словам НАТО, "непосредственной угрозы" применения ядерного оружия со стороны России пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что Северная Корея готова вернуться к ядерным переговорам с США.