Бюрократія унеможливила швидке перекидання військ

У НАТО усвідомлюють, що у разі нападу зі сходу, союзні країни будуть відчувати проблеми з перекиданням важкої техніки та військ. Причина цього може бути в "адміністративній тяганині".

Про це у коментарі Politico розповів французький генерал Бертран Тужу. За його словами, під час холодної війни переміщати обладнання Європою було набагато простіше.

Він зазначив, що якщо Росія почне напад на країни НАТО, то іншим європейцям та американцям доведеться якнайшвидше перекинути війська на східний фланг. Однак на практиці це утрудняється тривалими та розрізненими адміністративними процесами, непристосованою для переміщення техніки інфраструктурою та нестачею транспортних можливостей.

Генерал згадав ситуацію на початку 2022 року, коли Європа дійсно зрозуміла, наскільки складним може бути процес переміщення техніки.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини", — каже Тужу.

При цьому він зазначив, що французька армія довго воювала в Афганістані та Африці, але не практикувала завантаження бойової техніки на залізничні платформи. Залізничники також не змогли в цьому допомогти.

Генерал визнає, що транспортні та митні правила є національною прерогативою, а тому треба знайти способи забезпечити цілодобовий доступ до залізниці якраз для таких непередбачених ситуацій.

Як повідомлялося раніше, НАТО надає військову допомогу Україні в обсягах, які більш менш прийнятні для оборони, але не дають можливості наступати. У західних ЗМІ вважають, що такими темпами надання військової допомоги та ще з її невеликими обсягами неможливо буде виграти війну проти Росії.