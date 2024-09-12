"Наши красные линии": в Польше придумали, как вернуть беженцев в Украину

Польша не будет субсидировать неповиновение

В Польше предлагают прекратить выплачивать мужчинам и женщинам из Украины помощь, ведь они снижают мобилизационный потенциал нашей страны. Это негативно сказывается на способности Украины на фронте и в войне.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский. По его словам, Польша, которая имеет границу с Украиной и Россией, как никто другой видит "красные линии" войны и ее реальность.

Сикорский подчеркнул, что пора прекратить выплату социальной помощи украинцам. Однако здесь дело в первую очередь не в деньгах.

"Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — сказал глава МИД.

Кроме этого Сикорский поднял вопрос атак российских дронов и ракет, залетающих в воздушное пространство Польши. По его словам, Украина должна сбивать все воздушные цели и самолеты, атаковать аэродромы, чтобы не допускать вылета российских БПЛА за пределы своей территории.

"Наша "красная линия" вполне очевидна: не допустить, чтобы наши граждане гибли от ракет или российских беспилотников, которые вторгаются в наше воздушное пространство из-за того, что россияне потеряли над ними контроль. И я не понимаю, почему Украина не может сбивать бомбардировщики, которые сбрасывают эти ракеты, или наносить удары по авиабазам, с которых они запускаются. Мне кажется, что это абсолютно легитимная военная цель", — сказал он.

Напомним, что Сикорского недавно разыграли пранкеры, представившиеся экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам объяснили, почему Румыния не сбивает российские "шахеды" и ракеты.