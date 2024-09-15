Очільник МЗС Польщі Сікорсьский накинувся на чоловіків з України і отримав порцію хейту

Люди обурено йому відповіли

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві. Він вважає, що замість цього треба боронити свою країну.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", відповідаючи на питання журналіста, чи буде Польща повертати українських чоловіків, які підлягають мобілізації.

"Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?" — розповів польський міністр.

При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в його країні таким працездатним біженцям хоча б не виплачують соціальну допомогу, тож вони повинні працювати, щоб заробляти гроші на прожиття.

"У західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?" — задав риторичне запитання Сікорський.

В мережі відреагували на слова Сікорського. Люди написали свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть повертати з Чехії українців призовного віку.