Будут ли возвращать из Чехии украинцев призывного возраста: посол Украины ответил

В Чехии постоянно проживает не менее 253 тысяч мужчин из Украины

Находящихся за рубежом граждан Украины призывного возраста принудительно возвращать домой не планируется. В частности, это касается мужчин, которые сейчас находятся на территории Чехии.

Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в комментарии "Радио Свобода". Он заверил, что о принудительных мерах возвращения речи не идет, особенно для тех, кто уже достиг мобилизационного возраста.

"Конечно, мотивация – это сознание каждого гражданина Украины. Мы считаем, что у всех граждан Украины независимо от места жительства есть одна обязанность перед государством – это защита Отечества… Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства – это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", – отметил он.

Издание напоминает, что, по информации министерства внутренних дел Чехии, в стране постоянно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Из них более 95 тысяч мужчин – в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин домой. Но подчеркнули, что сделать принудительно они этого не смогут.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал договоренности о возвращении украинских мужчин между Украиной и Польшей. По его словам, страна-союзница уже приступила к рекрутинговому проекту.