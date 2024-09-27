Ради этого напал Путин: Дуда о блокировании вступления Украины в ЕС из-за Волынской трагедии

Он настаивает на спокойном и взвешенном урегулировании разногласий между двумя странами

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в проблемных исторических вопросах между его страной и Украиной должен произойти "прорыв", но он не может быть результатом "бесцеремонного шантажа". Так как это не принесло бы Польше ничего хорошего.

По словам польского лидера, во время визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН в штаб-квартире Организации он провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, они говорили о ситуации на фронте, рассказал он в интервью Polsat News.

Он отметил, что не один раз обсуждал с Зеленским исторические проблемы отношений Польши и Украины. Результатом этих разговоров было, в частности, совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении в кафедральном соборе в Луцке в июле 2023 года, где вспоминали жертв Волынской трагедии.

"Это стало результатом спокойной и очень взвешенной работы над этим вопросом", — сказал Анджей Дуда, добавив, что будет продолжать эту работу до конца своего президентства.

На замечание, что Украина до сих пор не дала согласия на эксгумацию жертв Волынской трагедии, Дуда ответил, что "это согласие на эксгумации уже были". А вопрос согласия на дальнейшие эксгумационные работы был темой его разговора с Зеленским во время недавнего визита в Киев по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

Отвечая на вопрос, будет ли какой-нибудь "прорыв" в этом вопросе до конца его президентства (август 2025 года), Дуда выразил надежду, что "так произойдет". При этом он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы это происходило "путем бесцеремонного шантажа", который, уверен президент, "ничего хорошего Польше в публичном пространстве не принесет". Польский лидер подчеркнул, что вопрос проведения эксгумаций надо решать не путем "угрозы заблокировать интеграцию Украины с Западом".

"Давайте помнить, что блокирование интеграции Украины с Западом является одной из причин, почему Путин напал на Украину", — отметил он.

Высказался глава Польши и по поводу мирного плана прекращения войны. Он сказал, что необходимо восстановить главенство международного права. По его словам, это может произойти, только когда Украина вернет контроль над всеми своими международно признанными территориями, включая Крым.

"По моему убеждению, если хоть кусок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и хотеть забрать больше территорий, поэтому эта война вернется. По моему мнению, Россия снова нападет на другие страны. И чтобы этого не произошло, Россия должна быть наказана за свою агрессию в Украине и там на полях Украины проиграть эту войну", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что Польша не должна рассматривать ни одного плана "Б" в этом вопросе. Хотя многие страны, добавил он, были бы рады возможности вернуться к бизнесу с Россией.

"Нам в Польше не следует принимать во внимание какой-либо план Б. Ну и что, что мир будет рад, что все уладилось и что мы можем вернуться к бизнесу с Россией", — сказал Дуда.

Для справки. В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовали сразу несколько партизанских движений. Это были, в том числе отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Краевой. Они в основном вели свою борьбу на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Обе стороны проводили обоюдные этнические чистки, аргументируя это местью за репрессии за прошедшие годы. Это событие до сих пор остается болезненной темой в отношениях между Украиной и Польшей. Польская сторона рассматривает эти события как геноцид и настаивает на официальном признании этого факта Украиной. Украинская же сторона, признавая трагичность событий, отмечает, что насилие было взаимным.

Как сообщал "Телеграф", польский МИД рассматривает евроинтеграционные стремления Украины как возможность продвижения собственных интересов. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рекомендовал президенту Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей раньше, чем в начале 2025 года страна возглавит Совет ЕС на полгода. Это даст ей больше возможностей оказывать влияние на процесс вступления Украины в Евросоюз.