"Нужно, чтобы Путин понял...": в Польше сказали, как закончить войну в Украине

Союзникам Украины следует продолжать поддерживать ее и не останавливаться на достигнутом

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что война в Украине закончится, когда российский президент Владимир Путин решит, что вторжение было ошибкой. Для этого главе Кремля также нужно понять, что он не достигнет своих целей приемлемой ценой.

Такое заявление министр сделал в интервью MSNBC. По его словам, пока Путин еще не пришел к этим выводам.

"Война в Украине закончится тогда, когда Путин решит, что вторжение было ошибкой и что он не достигнет своих целей приемлемой ценой", — считает Сикорский.

Он также добавил, что союзникам Украины следует продолжать поддерживать ее и не останавливаться на достигнутом.

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны… Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы", — добавил министр.

Ключ к победе, по его словам, это дать Киеву как можно больше финансовой помощи в поддержку собственной оборонной промышленности.

"У Украины есть собственная оборонная промышленность, которой не хватает ресурсов, имеющая определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить" – сказал Сикорский.

К тому же путем к завершению войны Сикорский считает отвод войск обеих стран за пределы их международно признанных границ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва сказал, закончится ли война в Украине, если Путин умрет.