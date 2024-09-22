"Украина находится под давлением": в Польше сделали очередное заявление на фоне разногласий с Зеленским

Глава польского МИД ответил дипломатично

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время своего визита в США заявил о поддержке Украины. Он заявил, что он находится под давлением.

Об этом сообщает RMF24, цитируя Сикорского. По данным издания, программа визита главы польского МИД включает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и посещение завода General Dynamics Land Systems в Детройте, где производятся танки Abrams, заказанные Польшей. Кроме того, запланированы встречи с представителями польской диаспоры и членами Конгресса штата Мичиган.

"Мы стремимся сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украиной, а также физическое присутствие американских войск на территории Польши", — подчеркнул Сикорский.

Говоря о значимости альянса с США, Сикорский отметил, что это важный союз для Польши, ведь он позволяет чувствовать себя в большей безопасности.

Комментируя текущие отношения с Украиной, на фоне сообщений о разногласиях между ним и президентом Зеленским, польский министр дипломатично заявил:

"Украина находится под давлением. Есть хорошие результаты на море, но на суше ситуация несколько хуже. Мы поддерживаем Украину, однако, естественно, у нас есть и свои требования, как это бывает между соседями".

Ранее "Телеграф" писал, что резкое заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с "рекомендацией" президенту Владимиру Зеленскому заранее решить с Варшавой исторические вопросы, в том числе вопросы Волынской трагедии, иначе Польша может устроить Украине проблемы во время председательства в Евросоюзе., имеет давние корни. Детальнее об этом читайте по ссылке.