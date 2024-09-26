"Кто первый применит, тот - ...": Дуда резко отреагировал на изменение ядерной доктрины РФ

Президент Польши уверен, что мир никогда не простит Путину возможное применения ядерного оружия

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ. По его словам, в этом нет "ничего нового".

Его заявления передает польский телеканал TVN24. Глава Польши объяснил, что если смотреть на эти новости холодно и без паники, то нужно четко отметить: это повторяет то, что уже много лет написано в российской военной доктрине.

"В ней говорилось, что Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае угрозы для России", — сказал Дуда и добавил что "в этом нет ничего нового".

При этом, по мнению Дуды, Владимир Путин прекрасно понимает, как и его генералы, "что тот, кто первым применит ядерное оружие — проклят".

"Они никогда не избегут этой ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда их не простит", — резюмировал президент Польши.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с директором Института мировой политики Евгением Магдой, чтобы узнать его мнение по поводу изменения ядерной доктрины РФ. Подробности читайте в материале: "Хватай мешки, вокзал отходит": почему Путин снова грозит миру ядерным оружием".

Также мы писали о том, что спикер Путина Дмитрий Песков объяснил изменения в ядерной доктрине РФ.