Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" прокомментировал результаты первого тура выборов в Сейм Литвы, на которых победили социал-демократы

Я думаю, что результаты выборов в литовский Сейм станут в определенной степени холодным душем для Украины в ряде вопросов. В первую очередь здесь вопрос не в смене власти. Очевидно, что к власти придет коалиция оппозиционной Социал-демократической партии, возглавляемой Вилией Блинкявичюте, и Демократического союза "Во имя Литвы" под руководством Саулюса Сквернялиса, которые планируют создать парламентское большинство. Напомню, что Сейм Литовской Республики не так велик, в его состав входит 141 депутат. Одна половина Сейма выбирается по партийным спискам, а другая — по мажоритарным округам.

И думаю, что логика правящей коалиции будет направлена на улучшение благосостояния граждан. И в этом смысле я не исключаю уменьшения агрессивности риторики по отношению к России. Я считаю вполне реалистичным уменьшение материально-технической помощи Украине. В моральном смысле я думаю, что социал-демократы продолжат нас поддерживать, это достаточно очевидно. Но в плане выделения средств, на мой взгляд, с этим могут быть серьезные проблемы. И мы к этому должны быть готовы.

Помощь украинским беженцам, которых в Литве не столь большое критическое количество, не пострадает. А что будет с другим, это уже второй достаточно серьезный вопрос.

Есть еще один фактор, вызывающий волнение. Это заметный успех "Зари Нямунаса", возглавляемй Ремигиюсом Жемайтайтисом. Это политик, которого выгнали из парламента за антисемитские и ксенофобские высказывания. А здесь его партия будет иметь достаточно высокий результат. Это, по моему мнению, тревожный колокольчик у всех.

Будут социал-демократы, которые, прежде всего, будут пытаться думать об экономике. С другой стороны, будут люди, которые могут разделять антисемитские взгляды. Для Литвы, где Холокост оставил тяжелый след, это серьезный вызов и серьезный вопрос об осмыслении предыдущей исторической памяти.

Источник: комментарий Магды "Телеграфа"