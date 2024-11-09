Орбан удивил заявлением об Украине. В сети его заподозрили в "переобувании"

Это прозвучало неожиданно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, внезапно сделал неожиданное высказывание относительно нашей страны. Он заявил, что Украина героически боролась в войне с Россией и только украинцы должны решать, нужно ли идти в этой борьбе дальше.

Об этом он сказал на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште, пишет "Европейская правда". Орбан подчеркнул, что Украина – суверенная страна.

"Они (украинцы — ред.) решили бороться и они боролись героически. Им предстоит решать продолжать или нет", – сказал политик.

Орбан подчеркнул, что прилагает усилия для защиты Венгрии от опасности войны и любого негативного влияния. Именно такую цель, по его словам, имели его поездки в Киев и Москву.

"Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", – заявил глава венгерского правительства.

По его словам, все, чего он хотел — создать как можно более широкий "международный мирный климат" в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне. Это нужно для того, чтобы рано или поздно склонить эти стороны к переговорам.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", – сказал премьер-министр Венгрии.

Украинцев позиция Орбана откровенно удивила. Многие комментаторы пишут о "переобувании".

"Переобувочная в прыжке", "Ты уже помог, наелись", "Что за прогрев", "О, просто в воздухе переобулся. Раньше мычал что нам бессмысленно сопротивляться", "С такими "соседями" и врагов не надо", — пишут украинцы.

Как сообщал "Телеграф", на днях Орбан заявил, что после инаугурации победителя на выборах президента США Дональда Трампа "американцы выйдут из войны" в Украине. Европа же не сможет финансировать эту войну самостоятельно.