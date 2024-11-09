Трамп не сможет "слить" Украину Путину: политолог объяснил, почему

Американский президент имеет некоторые ограничения, а также вряд ли сможет преодолеть инерцию запущенных процессов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не сможет "слить" Украину так называемому "президенту" России Владимиру Путину. Ему не даст это сделать инерция процессов: в Украину вложено такое количество усилий и денег, что даже в случае, если Трамп действительно попытается это сделать, добром для него такие действия не закончатся.

Об этом сказал политолог Олег Саакян в интервью "Телеграфу". Саакян объяснил, что американский президент – это сильная фигура, а имея большинство своей партии в обеих палатах Конгресса США, это еще более сильная фигура, однако у него все есть ряд ограничений.

"Первое. Ни один президент Соединенных Штатов – и здесь я соглашаюсь со словами, недавно сказанным Ермаком – не может проиграть Путину. Они не смогут слить Украину, потому что ни общество этого не воспримет, ни международные партнеры не воспримут. Деструктивные процессы от этого будут бешеными. Понятно, что любой, кто бы ни был президентом, на такой сценарий не сможет пойти", – сказал он.

Саакян также пояснил, что существует такой момент как "инерция процессов". Большие усилия партнеры приложили, чтобы обеспечить Украине "подушку безопасности" на 2025 год – как с финансовой стороны, так и со стороны предоставления военной помощи. Одна лишь эпопея с утверждением кредита в 50 млрд долларов от G7 и 50 млрд евро от Евросоюза стоит отдельного рассказа.

"Двусторонние межправительственные программы и выделенные деньги на закупку вооружения у украинских производителей и на сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом, и открытие предприятий западных на территории Украины и, соответственно, кредиты правительственные под эти предприятия и под закупку у них вооружения… Куча разных программ и шагов была направлена на то, чтобы у Трампа не было короткого рычага давления на Украину, потому что рычаг давления является эффективным тогда, когда вы что-то сделали и можете вернуться с несколько дней, и сказать "Ну?". Потом – через неделю: "Ну?". Через несколько недель можно сказать "Уже больно". Но если у вас рычаги эти – шесть месяцев плюс девять-двенадцать в зависимости от сферы, то за это время настолько ситуация изменится… Это не шахматная доска, где последовательно ходят, это шахматная доска, где скорость играет одну из ключевых функций", – сказал он.

Саакян также добавил, что у Украины сейчас есть сформированная финансовая, временная и ресурсная "подушка безопасности", которая просто не даст Трампу "абсолютного давления" на Украину. Некоторые рычаги еще есть, цена может быть большой и кровавой, но не катастрофической. А если невозможно достичь цели шантажа, то нет смысла шантажировать.

Кроме того, команда Трампа не гомогенная. Среди его окружения есть часть, ориентированная только на противодействие Китаю. Есть те, кто ориентирован на противодействие России. Есть даже те, кто готов толкнуть США на путь изоляционизма. Всем им придется работать друг с другом, поскольку Республиканская партия – это не трамписты прямо все, реальных поклонников Трампа там меньше половины. До выборов трамписты могли диктовать большинству свою волю, поскольку от них многое зависело – номинации в Конгресс, спонсоры и прочее. Сейчас выборы прошли, у политиков появилось больше самостоятельности.

"И здесь республиканская партия, как таковая, также будет иметь определенные смирительные рубашки для Трампа. Люди попавшие в парламент — это не ноунеймы. Это люди, которые строили свою карьеру, за которыми есть спонсор, имеющие связи, имеющие свой политический вес, за которыми есть определенные штаты и определенные группы влияния", – отметил политолог.

В целом, Саакян считает, что не будет среднего пути посредственных решений, как во времена Байдена. Действия Трампа будут решительными – для Украины соответственно или плохими, или хорошими. В последнем случае Украине нужно активно работать с элитами и обществом в США, чтобы сформировать выгодную для себя повестку дня. Тогда Трампу, хочет он этого или нет, придется реагировать на требования однопартийцев. Трамп мыслит выгодой момента, друзей у него нет, есть либо партнеры, либо враги, но и это ситуативно.

"Это тот типаж политика, который действует в эту минуту, здесь, делает то, что ему выгодно. И он готов называть всех друзьями, врагами, кем угодно, потому что он абсолютно нарциссически будет прокладывать свой путь. Все остальные для него – ресурс. Поэтому кого он сейчас называет другом или не другом – смысла в этом абсолютно нет. Он вечером говорил, что Украина разбомблена, ее нет и не существует, и вообще ужас – на следующий день рассказывал "прекрасная страна, в которую я готов приехать и погода там замечательная". Почему-то именно это ему пришлось тогда по душе… Это человек-флюгер, который будет менять согласно барометру общественных настроений и своим интересом свою позицию в разные стороны", – резюмировал эксперт.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.

В Пентагоне подтвердили, что Украина до момента вступления в должность президента США Дональда Трампа получит военную помощь на всю оставшуюся сумму, которая осталась в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена. Сумма составит около шести миллиардов долларов по двум инициативам.