"Трамп её ненавидит": Орбан заявил, когда США выйдут из войны в Украине

Премьер заявил, что Украина на фронте якобы терпит военное поражение

После инаугурации победителя на выборах президента США Дональда Трампа, "американцы выйдут из войны" в Украине. А Европа не сможет финансировать эту войну самостоятельно.

Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. По его словам, последние события якобы показали, что Украина проигрывает войну.

"Война — это острая проблема, на фронте Украина терпит военное поражение, американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну", — сказал Орбан.

Также он подчеркнул, что выход Соединенных Штатов из конфликта будет "сложной задачей".

"В течение двух лет они (США, — Ред.) убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто. Это сложная, некомфортная и трудноразрешимая ситуация", — заявил премьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первые дни ноября Виктор Орбан заявлял, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, Европе придется "пересмотреть" свою поддержку Украины.