Президент Румынии унизил Орбана во время своего визита (видео)

Неловкая ситуация

В четверг, 7 ноября, в Будапеште стартовал саммит Европейского политического сообщества, на который приехали политики из разных стран мира. В ходе церемонии прибытия президент Румынии Клаус Йоханнис проигнорировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который встречал его у автомобиля.

Политик сделал вид, что не заметил Орбана и повернулся к нему спиной. Соответствующее видео опубликовали в соцсети.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречал президента Румынии Клауса Йоханниса, который приехал на саммит Европейского политического сообщества.

Орбан стоял возле автомобиля и готовился пожать руку главе Румынии, но политик вышел из машины и проигнорировал Орбана. Он сделал вид, что не заметил премьер-министр Венгрии, хотя он стоял всего в нескольких шагах от него.

Клаус Йоханнис повернулся к Орбану спиной и пошел в другую сторону. На видео видно, что Орбан нервничает и чувствует себя очень неловко.

Через какое-то время глава Румынии всеже повернулся лицом к Орбану, подошел к нему и политики уже вместе скрылись за кулисами.

Отметим, что ЕС во время встречи будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель. К участию приглашены 47 глав государств и правительств, среди которых лидеры Украины, Турции, Великобритании, Швейцарии, Молдовы, Сербии, Молдовы и ряда других государств.

Также подтверждено участие Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Формат Европейского политического сообщества был основан в 2022 году на фоне российской агрессии против Украины "в целях объединения стран Европейского континента".

Нынешний форум посвящен вызовам в сфере безопасности, стоящим перед европейским континентом. В повестку дня также включены вопросы противодействия нелегальной миграции, обеспечения экономической безопасности и борьбы с изменением климата.

Напомним, президент Владимир Зеленский также прибыл в Будапешт и встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях саммита Европейского политического сообщества. Это первый визит украинского лидера в Венгрию с начала полномасштабного вторжения.

Зеленский объяснил, что стороны будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виктор Орбан сделал громкое заявление о победе Трампа и пересмотре помощи для Украины. По его словам, Европе придется "пересмотреть" свою поддержку Украины, так как континент "не сможет вынести бремя войны в одиночку".