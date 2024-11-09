Орбан здивував заявою про Україну. У мережі його запідозрили у "перевзуванні"

Це прозвучало несподівано

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, раптово зробив неочікуване висловлювання щодо нашої країни. Він заявив, що Україна героїчно боролася у війні з Росією та тільки українці мають вирішувати, чи треба йти у цій боротьбі далі.

Про це він сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, пише "Європейська правда". Орбан наголосив, що Україна – суверенна країна.

"Вони (українці, — ред.) вирішили боротися і вони боролися героїчно. Їм належить вирішувати продовжувати чи ні", – сказав політик.

Орбан наголосив, що докладає зусиль, щоб захистити Угорщину від небезпеки війни та будь-якого негативного впливу. Саме таку мету, за його словами, мали його поїздки до Києва та Москви.

"Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули та запевнили, що час на їхньому боці", – заявив глава угорського уряду.

За його словами, все, чого він хотів — створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат" в умовах, коли обидві сторони переконані, що час на їх боці. Це потрібно для того, щоб рано чи пізно схилити ці сторони до переговорів.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Українців позиція Орбана відверто здивувала. Багато коментаторів пишуть про "перевзування".

"Перевзувочна у стрибку", "Ти вже допоміг, наїлись", "Що за прогрів", "О, просто в повітрі перевзувся. Раніше мукав що нам безглуздо чинити опір", "З такими "сусідами" і ворогів не треба", — пишуть українці.

Як повідомляв "Телеграф", днями Орбан заявив, що після інавгурації переможця на виборах президента США Дональда Трампа "американці вийдуть з війни" в Україні. А Європа не зможе фінансувати цю війну самостійно.