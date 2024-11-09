"Поддержка Киева не стоила никому карьеры": в США рассказали, какие настроения царят в партии Трампа

Даже в "красных" штатах сохраняется поддержка Украины, говорят эксперты

Кроме президента-республиканца США получили большинство представителей от Республиканской партии в Сенате и, возможно, Палате представителей. Поддерживают ли в политсиле Трампа предоставление Украине необходимой помощи?

Эта тема стала предметом дискуссии во время круглого стола, организованного Немецким фондом Маршалла, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

"Хотя в Республиканской партии существуют разногласия, есть и много поддержки [Украины] среди республиканцев. Если не ошибаюсь, ни один республиканец, проголосовавший за пакет помощи в апреле, не потерпел поражение на праймериз в этом избирательном году. Поэтому поддержка Украины не стоила никому политической карьеры.

И думаю, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон сыграл очень важную роль в доведении этого пакета помощи до конца", — сказал бывший заместитель Государственного секретаря США Дэвид Крамер.

Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Харинг добавила, что недавно посещала штат Луизиана, а именно Шривпорт, родной город спикера Джонсона, и общалась там с сотнями людей.

"В очень консервативном регионе Америки существует поддержка Украины. Поэтому, считаю, Украина, гражданское общество и американцы, поддерживающие украинцев, должны продолжать убеждать и объяснять, почему эта страна важна для нас", — отметила она.

Эксперт фонда Маршалла Джош Рудольф добавил, что разногласия существуют в каждой политической партии и администрации президента, в том числе действующей. Однако ошибки предшественников могут принести Трампу и его команде шанс показать подлинное лидерство Америки и мобилизовать население для поддержки Киева.

"Были моменты и вопросы, когда те, кто больше боялся ядерного блефа Путина [в администрации Байдена], получали преимущество в дискуссиях и вызывали слабость, которая теперь открывает путь для Трампа и его понимающих советников, таких как Помпео и О’Брайен (являются сторонниками подхода "мир через силу" — Ред.).

Они знают, что Трамп хочет выглядеть сильным, и они могут объяснить, что он находится в уникальной позиции, чтобы сделать то, для чего Байден "оставил дверь открытой". Есть вещи, которые даже Байден не мог сделать для подлинной мобилизации американского населения для победы.

Трамп стремится к победе, и это отличие, которое вы увидите в его риторике. Трамп имеет возможность объяснить избирателям, которые слушают только его, что победа возможна, и как этого можно достичь, чтобы, воспользовавшись этим шансом, совершить стратегический поворот, который удивит всех и войдет в историю не в меньшей степени, чем первый визит Никсона в Китай», – считает Рудольф.

Важной задачей эксперты назвали поиск более прямолинейных и прагматических аргументов для американцев, почему поддержка Украины должна быть приоритетом Штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о двух вещах, которые Байден еще может сделать для Украины в последние два месяца в должности.