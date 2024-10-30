Орбан стал путинской марионеткой: в западных СМИ "подсветили" роль венгерского премьера

Орбан пытается "наработать" баллы перед Путиным, чтобы играть роль доверенного посредника между ним и Трампом

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, похоже, примеряет на себя роль посредника между экс-президентом США Дональдом Трампом и так называемым "президентом" России Владимиром Путиным. Об этом может свидетельствовать его внезапная поездка в Грузию, где выборы выиграла пророссийская политическая сила.

Об этом написал журналист издания The Telegraph Дэниел Джонсон. По его словам, Орбан стал марионеткой Путина и закрыл глаза на то, с какими фальсификациями прошли выборы в Грузии.

Так, Орбан еще до конца подсчета голосов приветствовал пророссийскую "Грузинскую мечту" с "победой", цинично назвав это "проевропейским выбором". Также он выдал, что "победа" пророссийской силы, мол, не дала Грузии "стать второй Украиной" – что звучит унизительно как для Тбилиси, так и Киева.

Джонсон считает, что таким образом Орбан пытается наработать баллы перед Путиным, чтобы играть роль доверенного посредника между ним и Трампом. Орбан, похоже, надеется на победу Трампа в США и хочет помочь НАТО заключить в обход Украины соглашение с Россией о прекращении войны. Однако, отмечает журналист, один неприятный для Орбана нюанс: ему не доверяет никто из адекватных лидеров ЕС и НАТО.

"Однако сейчас Орбану глубоко не доверяют в большинстве западных столиц — особенно в Киеве. Трудно представить, что Владимир Зеленский согласится предоставить Венгрии (имеющей территориальные претензии на Закарпатье) любую роль в будущих мирных переговорах", – резюмировал он.

Напомним, 28 октября тысячи грузин вышли на акцию протеста возле парламента. Митингующие перекрыли проспект Руставели, требуя отмены результатов выборов из-за массовых фальсификаций.

По предварительным данным Центризбиркома, провластная "Грузинская мечта" получила 54% голосов и получит 89 мест в парламенте. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к быстрому и прозрачному расследованию нарушений. Все четыре оппозиционные силы отказались признавать результаты голосования, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией".

Ранее "Телеграф" писал об истинной причине пророссийского выбора на парламентских выборах в Грузии. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал специально для "Телеграфа".