В Германии жестко разнесли Шольца за звонок Путину

Там считают, что канцлер продемонстрировал слабость

Депутат от главной оппозиционной силы Германии — ХДС/ХСС, Юрген Гардт, подверг жесткой критике канцлера страны Олафа Шольца за звонок президенту России Владимиру Путину. Он обвинил Шольца в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

Как сообщает Tagesschau, Гардт заявил, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы". В то же время, глава Кремля, по словам политика, "понимает только сигналы силы", такие, как угроза значительно увеличить военную помощь Украине.

Представитель ХДС/ХСС добавил, что Шольц, очевидно, "не представил новое конкретное предложение и даже не поставил, так сказать, ультиматум". По мнению Гардта, канцлер "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".

Напомним, 15 ноября Шольц позвонил Путину, это их первая коммуникация по телефону за два года. Перед разговором была проведена длительная и тщательная подготовка, детали беседы не разглашаются. Однако известно, что она длилась около часа.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор Олафа Шольца и Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля добивается ослабления своей изоляции и достиг своей цели.