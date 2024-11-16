"Не пойдет по головам украинцев": Шольц рассказал о впечатлении от разговора с Трампом

Германия не согласится на любой принудительный "мир под диктатом" в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп занимает по отношению к войне в Украине более взвешенную позицию, чем это считалось ранее. Вряд ли он попытается навязать Украине мир с российским режимом.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью немецким СМИ, которое исследовало издание Barron’s. Шольц сказал, что разговаривал с Трампом на той неделе, и что разговор, который касался в том числе войны в Украине, был "неожиданным, но детальным и хорошим".

Шольц отметил, что Трамп, если судить по впечатлениям от разговора, "занимает более взвешенную позицию, чем принято считать" и "не пойдет по головам украинцев", чтобы заставить Киев заключить мир с российским режимом. В то же время, сам Шольц заверил, что Германия не согласится на любой принудительный "мир под диктатом" в Украине.

Позиция Трампа касательно войны в Украине

В начале сентября Дональд Трамп пообещал, что если одержит победу на выборах и станет главой Белого дома, то инициирует телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и так называемым "президентом" РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь соглашения "в течение 24 часов".

"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете. Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому… Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — сказал Трамп, выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября.

Однако некоторые эксперты и специалисты предполагали, что его план может включать уступки со стороны Украины в отношении территорий в Крыму и Донбассе. Такого мнения придерживалась и кандидатка в президенты от демократов Камала Харрис.

Как сообщал "Телеграф", бывшая офицер разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Трамп станет настоящим подарком для Украины и кошмаром для российского так называемого "президента" Владимира Путина. В отличие от своих предшественников, безуспешно пытавшихся наладить дружеские отношения с Кремлем, Трамп уже доказал, что умеет перехитрить Путина.

Британский экс-министр Уильям Хейг предупредил, что если Трамп решит прекратить поддержку Украины, это станет для Соединенных Штатов значительно большим унижением, чем бегство из Афганистана. Авторитет США будет фактически разрушен.