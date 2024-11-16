Тактичний хід: навіщо Путіну знадобилося говорити із Шольцем

Проросійські партії у Німеччині отримали нову тему для обговорення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада здійснив перший майже за два роки дзвінок до Володимира Путіна, що викликало багато питань про те, навіщо це взагалі було потрібно. Втім, сенс для Росії все ж таки є.

Як пише Bild, Шольц оголосив про свій намір ще 1 жовтня. Крім того, канцлер погодив свій дзвінок під час зустрічі з президентами США та Франції, а також прем’єром Британії 18 жовтня.

Однак оголошення про плани дозволило Росії обрати час дзвінка і так вийшло, що це сталося вже після розпаду керівної коаліції Німеччини та початку підготовки до дострокових виборів. Таким чином Шольц опинився у ситуації, коли йому вже нема чого запропонувати Путіну, оскільки шанси на його переобрання невеликі.

"Канцлер закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною", — повідомили в адміністрації Шольца після дзвінка.

Старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе пояснив, що для Путіна цей дзвінок із канцлером, який уже нічого не вирішує, є тактичним прийомом.

"Навіть якби він раптом захотів взяти участь у мирній конференції — чого не можна було очікувати, — він не дозволив би Шольцу оголосити про це", — сказав Ланге.

За його словами, сенс для глави Кремля зводився до того, щоб підкинути проросійським партіям та політикам у Німеччині приводи для розмови. Таку ж думку озвучив і професор політики Томас Єгер з Кельнського університету.

"Дві-три партії в Німеччині скажуть, що нам потрібно говорити з Путіним. Тоді цей телефонний дзвінок стане своєрідним доказом, на кшталт: "Дивіться, все гаразд!", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський після дзвінка розкритикував Шольца, навівши ті самі аргументи. За його словами, глава Кремля хоче послабити свою ізоляцію та вести безглузді розмови як завжди. Він додав, що канцлер Німеччини "відкрив скриньку Пандори".