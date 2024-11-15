Впервые за два года Шольц поговорил с Путиным: что говорили об Украине

Разговор длился час

Лидер России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор в пятницу, 15 ноября. Это их первая коммуникация по телефону за два года.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung. Отмечается, что перед разговором проводилась длительная и тщательная подготовка, но детали разговора не разглашаются.

В то же время Tagesschau утверждает, что звонок длился около часа. А в пресс-службе Кабинете министров Германии подтвердили разговор Шольца с Путиным.

Известно, что глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины, а также призвал Путина положить в конце концов ей конец и вывести войска.

"Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной в целях справедливого и крепкого мира и отметил непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо", — написали в Кабинете министров Германии.

Там также добавили, что Шольц предварительно побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным он планирует повторно связаться с лидером Украины.

Напомним, что недавно Шольц похвастался, как не допустил обострения войны в Украине, и решающую роль здесь сыграл отказ в поставках дальнобойного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе сделали нелестный прогноз по войне в Украине.