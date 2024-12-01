Люди не покидают улицы, а силовики идут к парламенту: что происходит в Грузии (эксклюзивные фото и видео)

Демонстрации продолжаются во всех крупных городах

В Грузии продолжаются масштабные протесты, которые обострились после заявления правительства о намерении прекратить переговоры с ЕС о членстве. Демонстранты выдержали предыдущий разгон в Тбилиси и продолжают акции в других городах страны.

Как рассказала местная журналистка Хатуна Конжария каналу "Киев 24" протестующие собрались стихийно и ни одна партия пока не назвала себя лидером протестов. По ее словам, сейчас люди выбрали "тактику ротации", когда одна группа протестующих заменяет другую, которая в это время идет на отдых.

"Протест не только в столице, протест во всех крупных городах и даже маленьких селах нашей страны. На моей памяти такое происходит впервые", — сказала она.

Конжария добавила, что первые две ночи были жесткие разгоны, однако они привели лишь к тому, что на улицах стало лишь больше людей.

В сети тем временем появились видеозаписи того, как большое количество силовиков двигаются в сторону здания парламента. Ожидается, что предстоящая ночь тоже будет сопровождаться разгонами.

В Тбилиси в настоящее время находится корреспондент "Телеграфа". На снимках видно, что на площади перед парламентом видно много людей с флагами Грузии, ЕС, Украины и США.

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Протесты в Тбилиси идут после объявления результатов парламентских выборов в конце октября. Однако они существенно обострились в четверг, сразу после того, как переназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.