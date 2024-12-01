Протесты в Грузии не прекращаются третий день: "Телеграф" тоже побывал в Тбилиси (видео, эксклюзив)

Протесты в Грузии не прекращаются уже третий день и приобрели очень жесткий характер

В Грузии уже несколько дней продолжаются масштабные протесты, вызванные решением правительства приостановить процесс евроинтеграции страны. Тысячи людей в Тбилиси и других городах вышли на митинги против засилья провластной партии "Грузинская мечта", которую связывают с российским режимом. Протесты уже приобрели характер столкновений между обычными людьми и подконтрольными правительству силовиками.

"Телеграф" тоже побывал в Тбилиси возле парламента страны, где проходят главные протесты. Это главное место сбора митингующих и именно здесь постоянно происходят столкновения со спецназом, который пытается оттеснять людей от здания.

Что происходит в Тбилиси

Напомним, что полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против прекращения европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и несколько силовиков. Однако этот разгон не остановил людей: 30 ноября они снова собрались под парламентом.

"Телеграф" зафиксировал момент, когда после первых нескольких стычек силовики подтянули водометы и стали использовать слезоточивый газ. Большинство людей стали отходить с площади, чтобы не попасть "под раздачу".

Интересный факт: еще во время первых столкновений в окно здания парламента якобы залетела пиротехника, из-за чего там начался пожар. На видео, попавшем в сеть, можно увидеть пламя в здании. Насколько сильно оно пострадало, точно неизвестно. Отмечается, что протестующие выбили часть окон в парламенте и забросали его фейерверками, также перед входом сожгли чучело Бидзины Иванишвили, так называемого "почетного президента", а в действительности – реального владельца партии "Грузинская мечта", связанного с Россией и кремлевским режимом.

Многие, преимущественно молодежь, остались на площади. Против них силовики начали использовать спецтехнику, слезоточивый газ, спецназ также ходил в ближний бой. В ответ демонстранты применили пиротехнику, в том числе "Гатлинг"-петардострел, работу которого удалось заснять на видео.

Позже протест переместился на проспект Руставели, где демонстранты развели костры и построили баррикады. Силовики начали тушить костры водометами, а баррикады забрасывать светошумовыми гранатами и заливать слезоточивым газом. В очередной раз было много пострадавших, в том числе сотрудников прессы, которых атаковал спецназ. Другие издания опубликовали ряд видео с места событий.

Отмечается, что впервые появились случаи отказа выполнять приказы командования провластных силовых структур. Правда, пока это делает не полиция и спецназ, а пожарные, которым поручили доставлять воду для водометов. На видео попал момент, когда пожарная команда отказывается выполнять приказ о доставке воды и выливает ее на землю.

Протесты в Грузии и их причины

В Тбилиси начались протесты еще в конце октября, когда состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство. Однако оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили не признали результаты выборов: во время выборов фиксировались массовые вбросы бюллетеней, махинации, давление на нападения на оппозиционеров и другие вопиющие нарушения.

После этого Европейский Союз потребовал расследовать все нарушения на выборах. Европейский парламент принял резолюцию, в которой не признаются итоги парламентских выборов в Грузии. Документ указывает на то, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, а вся полнота ответственности за длительное подавление демократии в стране полностью ложится на правящую политическую партию "Грузинская мечта".

В ответ на это премьер-министр Грузии в прошлом лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Сам Кобахидзе, кстати, известен как горячий сторонник Иванишвили. Соответственно, и позиция у грузинского премьера полностью пророссийская и антизападная.

Украина поддержала грузинских протестующих и осудила силовые действия пророссийского грузинского правительства. МИД Украины отправил Тбилиси призыв расследовать нарушения на выборах и прекратить атаки на демонстрантов, уважая их право на мирный протест.

Отметим, что решение Кобахидзе и его правительства уже стоило Грузии стратегического партнерства с США. Государственный департамент 30 ноября выступил с заявлением о решении на неопределенное время приостановить стратегическое партнерство из-за отказа Тбилиси от евроинтеграции и многочисленных антидемократических действий правительства.