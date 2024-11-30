Тысячи протестующих пришли к парламенту Грузии: силовики подтянули водометы (видео)

Протесты проходят по меньшей мере в пяти городах

В Грузии продолжаются протесты проевропейской оппозиции, которые начались после объявления результатов парламентских выборов. После жестких разгонов демонстрантов в ночь на 30 ноября, люди опять выходят на улицы крупных городов.

Об этом сообщает NewsGeorgia. Отмечается, что на улицах перед парламентом в Тбилиси вновь собрались тысячи человек, а к месту также подогнали технику силовиков с водометами. Демонстрации проходят не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, Батуми, Хашури и Зугдиди.

Днем демонстранты перекрыли входы в здание Первого канала общественного вещателя Грузии. Там призвали прекратить распространять ложную информацию и начать объективно освещать события.

Как сообщает Эхо Кавказа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламент не легитимен и не сможет выбрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, а её мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом. Ранее пророссийская "Грузинская мечта" назначила выборы президента на 14 декабря.

"Я хочу сказать общественности, что и здесь, с президентом, который является единственным независимым, легитимным институтом, существует национальный консенсус. Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в разных сферах общества", — сказала Зурабишвили.

Протесты в Тбилиси стихийно начались в четверг, сразу после того, как переназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

В конце октября состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали результаты выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.