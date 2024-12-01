Разгон протестующих и разгромленный парламент: что происходит в Грузии после очередной ночи "Майдана" (видео)

Грузинский народ активно отстаивает свои права

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали массовую акцию протеста против прекращения евроинтеграции страны. Протесты в центре Тбилиси продолжаются уже несколько дней.

Протестующие собрались у здания парламента страны на проспекте Руставели, пишет Радио Свобода. Демонстранты строили баррикады и разводили костры.

Грузинские силовики применили против активистов водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые протестующие применили против полиции самодельные установки с фейерверками.

К утру демонстрантов вытеснили с площади перед парламентом в здание оперы. После этого протестующие переместились в первый корпус Тбилисского государственного университета на пересечении проспектов Чавчавадзе и Меликишвили.

Грузинская телекомпания "Имеди" опубликовала кадры из парламента. Некоторые его помещения были повреждены в ходе акции протеста.

Напомним, протесты вспыхнули с новой силой после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Он также сообщил, что власти страны хотят отказаться от бюджетных грантов со стороны ЕС.

В конце октября состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.