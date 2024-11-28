Грузия перенесла вступление в ЕС после скандальных выборов и критики
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В Тбилиси решили отложить евроинтеграцию до начала 2030-х годов
Премьер-министр Грузии, в прошлом — лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.
Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Эхо Кавказа". Кобахидзе отметил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
В то же время он заявил, что целью Грузии является вступление в ЕС до 2030 года, но в Брюсселе, по его словам, должны учесть интересы грузинского общества. Об этом сообщили СМИ Грузии.
Между тем Европейский парламент принял резолюцию, в которой не признаются итоги парламентских выборов в Грузии. Документ указывает на то, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, а вся полнота ответственности за длительное подавление демократии в стране целиком ложится на правящую политическую партию "Грузинская мечта".
Напомним, выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали итоги выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили облили черной краской.