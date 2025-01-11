Лоб в лоб: во Франции столкнулись два поезда, десятки людей пострадали (видео)

Станцию перекрыла полиция, на месте работают спасатели

На вокзале французского Страсбурга столкнулись два пассажирских поезда. Десятки пассажиров получили травмы.

Об этом пишет Le Parisien. Отмечается, что префектура Нижнего Рейна сообщила, что пострадавших более двадцати, однако в других СМИ появлялась и более высокая цифра.

"Первая оценка показывает, что 20 человек находятся в относительной чрезвычайной ситуации", — сказал представитель префектуры, уточнив, что обстоятельства происшествия еще не установлены.

Местное издание ACTU17 называет цифру в 30 пострадавших, из которых пятеро в очень тяжелом состоянии. Предварительной причиной аварии там называют ошибку при переводе путей, из-за чего один из поездов выехал на встречную колею и столкнулся с другим поездом.

В настоящее время движение на станции Страсбурга перекрыто в обе стороны.

В сети тем временем показали кадры того, как выглядела ситуация сразу после столкновения. На них видно, что люди пытаются взломать дверь вагона, чтобы добраться до людей, которые находятся внутри.

Как сообщалось ранее, недавно в Казахстане произошла масштабная авария с участием 95 автомобилей. Причиной стала скользкая дорога.