Лоб у лоб: у Франції зіткнулися два потяги, десятки людей постраждали (відео)

Станцію перекрила поліція, на місці працюють рятувальники

На вокзалі французького Страсбурга зіткнулися два пасажирські поїзди. Десятки пасажирів зазнали травм.

Про це пише Le Parisien. Зазначається, що префектура Нижнього Рейну повідомила, що постраждалих понад двадцять, проте в інших ЗМІ з’являлася і вища цифра.

"Перша оцінка показує, що 20 осіб перебувають у відносній надзвичайній ситуації", — сказав представник префектури, уточнивши, що обставини події ще не встановлені.

Місцеве видання ACTU17 називає цифру у 30 постраждалих, з яких п’ятеро у дуже тяжкому стані. Попередньою причиною аварії там називають помилку при переведенні колій, через що один із поїздів виїхав на зустрічну колію та зіткнувся з іншим поїздом.

В цей час рух на станції Страсбурга перекрито в обидві сторони.

У мережі тим часом показали кадри того, як виглядала ситуація одразу після зіткнення. На них видно, що люди намагаються зламати двері вагона, щоб дістатися людей, які перебувають усередині.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Казахстані сталася масштабна аварія за участю 95 автомобілів. Причиною стала слизька дорога.